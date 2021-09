Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Unfall gebaut

Erfurt (ots)

Betrunken verursachte am Montagabend ein 35-jähriger Mazda-Fahrer in Erfurt einen Verkehrsunfall. Gegen 23:30 Uhr kam er in der Regierungsstraße nach rechts von der Straße ab und stieß gegen ein geparktes Auto. Dieses wurde auf ein weiteres geparktes Auto und ein Verkehrszeichen aufgeschoben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, erreichte aber bei einem Alkoholtest einen Wert von zwei Promille. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro. Der 35-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell