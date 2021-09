Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gestellt

Erfurt (ots)

Ein Anwohner aus Ilversgehofen glaubte in der vergangenen Nacht wohl zu träumen, als er einen Einbrecher erblickte. Gegen 02:30 Uhr stieg ein dunkel gekleideter Mann über einen Balkon und brach in einen Imbiss ein. Gleich mehrere Streifenwagen rückten vor Ort an. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Dieb auf das Dach des Hauses geflohen war. Deshalb kam ein Polizeihubschrauber bei der Absuche zum Einsatz. Am Ende lief der 42-jährige Einbrecher den Beamten direkt in die Arme. Erbeutet hatte er nichts. Dafür kassierte er aber eine Strafanzeige. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell