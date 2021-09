Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut hochwertiger Audi entwendet

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde erneut ein hochwertiger Audi Q7 entwendet. Dieser stand unmittelbar vor dem Wohnhaus in Erfurt-Schmira geparkt. Trotz sofort eingeleiteter überregionaler Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei konnte der blaue Pkw, dessen Wert im hohen 5-stelligen Bereich liegt, bisher nicht gefunden werden. Wie die Täter das ausgeschaltete Keyless-Go-System überwinden konnten, ist u.a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (AS)

