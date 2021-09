Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gewalttätiger Ladendieb in Haft

Erfurt (ots)

Ein 36-jähriger polnischer Staatsbürger beschäftigte Freitag bis Samstagnachmittag neben mehreren Einsatzbeamten des Inspektionsdienstes Nord auch Pflegepersonal und Justiz. Der Mann stahl am Freitag aus einem Geschäft in der Erfurter Innenstadt gleich mehrere Bekleidungsgegenstände, konnte allerdings in der Folge durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sowie einem achtsamen Polizeibeamten, welcher sich zunächst nicht im Dienst befand, gestellt werden. Im weiteren Verlauf schlug der Dieb dem einschreitenden Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht. Selbst nach Eintreffen mehrere uniformierter Kräfte verhielt sich der Herr äußerst ungehalten, trat in deren Richtungen, bespuckte und beleidigte sie. Nur unter Zuhilfenahme eines Körperfesselungssystems konnte der Bösewicht im Zaum gehalten werden. Aufgrund seiner extremen Stimmungsschwankungen und dem anhaltenden aggressiven Verhaltens musste er über Nacht in einem Erfurter Krankenhaus medizinisch betreut und polizeilich bewacht werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Herr am Freitag bereits mehrere Diebstahlsdelikte begangen hatte, sodass er am Samstagnachmittag noch einem Haftrichter vorgeführt und anschließend einer Thüringer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. (RH)

