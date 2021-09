Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nicht alles Gute kommt von oben

Erfurt (ots)

Die Besorgung des Abendessens führte am frühen Samstagabend zu einem großen Schreck für ein Pärchen in der Erfurter Innenstadt. Währenddessen ihr Freund in einem Schnellimbiss auf die Bestellung wartete, verblieb die 25-jährige Beifahrerin im Fahrzeug. Plötzlich schlug eine Warnbarke auf die Motorhaube des Mercedes und sorgte nicht nur für Beschädigungen, sondern auch für einen bleibenden Eindruck bei der Erfurterin. Zwei unbekannte weibliche Jugendliche hatten diese von dem Parkhaus des Anger 1 geworfen. Es werden Zeugen gebeten, sich unter der Vorgangsnummer 217461/2021 bei dem ID Nord, zu melden. (PH)

