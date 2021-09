Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht

Kölleda (ots)

Am 18.09.2021 gegen 07:45 Uhr parkte ein 54 jähriger Mann seinen Pkw Hyundai in Kölleda, Brückentor auf dem Parkplatz des Baustoffhandels. Als er gegen 10:00 Uhr wieder zum Fahrzeug kam, wurde eine Beschädigung am Stoßfänger hinten links bemerkt. Der Unfallverursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben und unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Der Schaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. (wo)

