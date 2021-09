Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von mehr als 6.000 Euro

Erfurt (ots)

Auf zwei Pedelecs der Marke Flyer hatten es Langfinger in der Nacht zu Mittwoch auf einem Caravan Stellplatz in Dittelstedt abgesehen. In der Dunkelheit betraten der oder die Täter das umzäunte Gelände und entfernten gewaltsam die Räder von einem Fahrradträger. Die E-Bikes in den Farben rot und grau haben einen Wert von mehr als 6.000 Euro. (JN)

