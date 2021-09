Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi Q7 gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch stahlen Unbekannte in einer Siedlung in Erfurt-Hochheim einen Audi Q7. Der Besitzer stellte am Morgen den Diebstahl seines vier Jahre alten Autos fest, welches er vor dem Haus geparkt hatte. Der schwarze Audi im Wert von 50.000 Euro ist mit einem Keyless Go System ausgestattet. Möglicherweise haben sich Diebe dieses System zu Nutze gemacht, um das Auto unbemerkt zu stehlen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Wiederauffinden des Wagens. (JN)

