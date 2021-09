Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschädigte Autos

Sömmerda (ots)

Am Dienstag wurden in Kölleda und Sömmerda beschädigte Autos festgestellt. In Sömmerda hatten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag einen Ford beschädigt. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Straße des Friedens. Sachschaden entstand hier an einem Außenspiegel und einem Reifen. In Kölleda tobten sich Vandalen an einem Mazda aus, welcher in der Wilhelm-Pieck-Straße parkte. Die Täter beschädigten einen Außenspiegel und zerkratzten die Karosserie. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (JN)

