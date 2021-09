Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisster wieder da

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstag fanden umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei statt. Seit dem Nachmittag war ein 63-jähriger Mann aus einer Pflegeeinrichtung in Kölleda vermisst worden. Bei der Suche nach dem Vermissten kam neben einem Fährtenhund auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 22:00 Uhr wurde der Mann schließlich unversehrt zu Fuß auf der Autobahn 71 aufgegriffen und zurück in die Pflegeeinrichtung verbracht. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell