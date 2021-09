Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

In Windischholzhausen überraschte in der vergangenen Nacht eine 78-jährige Frau einen Einbrecher. Gegen 02:00 Uhr hatte sie Geräusche gehört und in ihrem Haus nach dem Rechten gesehen. Hier stieß die Frau auf einen Einbrecher, der durch ein offen stehendes Fenster in das Haus gelangt war. Beim Erblicken der Frau nahm der unbekannte Mann die Beine in die Hand und flüchtete ohne Beute aus dem Haus. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung vor Ort zum Einsatz und führt die weiteren Ermittlungen. (JN)

