Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolg im zweiten Versuch

Erfurt (ots)

Ein 41-jähriger Mann musste Dienstagvormittag feststellen, dass sich Diebe an seinem E-Bike zu schaffen gemacht hatten. Das Fahrrad befand sich auf einem Fahrradträger an einem geparkten Auto Am Stadtpark. Offensichtlich hatten die Täter versucht ein Anbauteil des Fahrrads unter Gewaltanwendung zu stehlen. Am Mittwoch wurde in den frühen Morgenstunden ein Zeitungszusteller erneut auf das Gespann aus Auto und Fahrrad aufmerksam. Zwei Männer waren gerade dabei den Fahrradträger aufzubrechen und das E-Bike im Wert von 3.500 Euro zu stehlen. Sie flüchteten mit ihrer Beute. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte das Diebesduo entkommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell