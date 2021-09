Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Volltreffer

Erfurt (ots)

Bei einer Personenkontrolle in der Erfurter Innenstadt landeten Polizeibeamte am Dienstagabend einen Volltreffer. Sie hatten einen 34-jährigen Mann in der Johannesstraße angehalten und seine Personalien überprüft. Hier wurde bekannt, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen Betrug und Erschleichen von Leistungen vorlag. Der Erfurter wurde festgenommen. Die geforderte Geldstrafe von mehr als 900 Euro konnte er nicht aufbringen, sodass er noch am Abend sein neues Bett in einem Thüringer Gefängnis beziehen konnte. (JN)

