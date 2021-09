Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angegriffen und ausgeraubt

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein 22-jähriger Mann in Erfurt ausgeraubt. Gegen 01:10 Uhr war er in der Stotternheimer Straße unterwegs, als er von drei unbekannten Fahrradfahrern angesprochen wurde. Sie sprühten ihm vermutlich Reizgas in sein Gesicht und schlugen auf ihn ein. Die Täter entrissen dem Mann sein Portemonnaie und flüchteten mit ihren Fahrrädern. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell