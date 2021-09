Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

In den letzten Tagen kam es in Buttstädt gehäuft zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen. In der vergangenen Nacht stellte die Polizei nun einen 39-jährigen Tatverdächtigen. Die Beamten waren von einer Anwohnerin gerufen worden, weil sie kurz nach Mitternacht verdächtige Geräusche an einem Schuhladen in Buttstädt hörte. Der Tatverdächtige wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit Aufbruchswerkzeug gestellt. Am Schuhladen wurden entsprechende Beschädigungen festgestellt. Der Tatverdächtige wird mit einem weiteren Einbruch in Zusammenhang gebracht, welcher sich eine Stunde zuvor in der ansässigen Agrargenossenschaft ereignet hat. Hier wurden Lebensmittel gestohlen. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und prüft Zusammenhänge zu weiteren Taten. (JN)

