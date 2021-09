Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 78-jähriger Motorradfahrer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montagnachmittag kam es um 15:20 Uhr auf der Bundestraße 4 zwischen Gebesee und Andisleben zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Motorradfahrer war von einem Feldweg auf die Bundestraße aufgefahren und hatte dabei einen Skoda Kodiaq übersehen, der von Gebesee in Richtung Andisleben fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (JN)

