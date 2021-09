Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haare ab, Roller weg

Erfurt (ots)

Einem 16-jährigen Mädchen wurde am Montag zwischen 11:00 und 15:00 Uhr in der Johannesvorstadt der E-Scooter gestohlen. Die Jugendliche ging ihrer Ausbildung zur Friseurin nach und schloss ihren Roller vor dem Laden an. Am helllichten Tag störte sich ein Dieb nicht daran, den E-Scooter direkt vor dem Geschäft zu stehlen, während die eigentliche Besitzerin im Laden Haare schnitt. Der Wert des elektrischen Rollers wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (JN)

