Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorsense gestohlen

Erfurt (ots)

Auf eine Motorsense im Wert von 1.000 Euro hatte es ein Dieb in Erfurt abgesehen. Ohne Sachschaden zu verursachen war eine unbekannte Person über das Wochenende in die Umkleidekabine einer Firma in der August-Röbling-Straße eingestiegen. Wie sich herausstellte hatte die Firma einen weiteren Diebstahl zu beklagen. Erst vor vier Wochen wurden vom Firmengelände Schallplatten im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. (JN)

