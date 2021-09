Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um Parklücke eskaliert

Erfurt (ots)

Gestern früh entfachte in Erfurt ein Streit um eine Parklücke. Ein unbekannter Mann hatte sich unberechtigt auf einen Privatparkplatz gestellt. Der eigentliche Nutzer sprach den Fahrer an und forderte ihn auf dies zu unterlassen. Statt einsichtig zu sein und sich eine andere Parklücke zu suchen, ging der Mann auf Konfrontation. Er beleidigte den 50-Jährigen und rammte ihm eine Wasserwaage in den Bauch. Anschließend fuhr der Unbekannte davon und ließ den leicht verletzten Mann zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

