Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Diebestour

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende waren Diebe in Buttstädt auf Beutefang. In der Nacht zu Samstag hatten Unbekannte versucht in einen Blumenladen, zwei Bäckereigeschäfte und einen Supermarkt einzubrechen. Dabei beschädigten sie mehrere Türen und Fenster. Sie richteten dabei einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro an. In die Geschäfte gelangten die Diebe nicht, sodass sie mit leeren Händen von dannen ziehen mussten. Ob alle Taten im Zusammenhang stehen, wird gegenwärtig geprüft. (JN)

