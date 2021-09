Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer

Sömmerda (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend fiel Polizeibeamten in der Frohndorfer Straße in Sömmerda ein Radfahrer auf, welcher in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des 36 Jahre alten Fahrers wurde erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der Alkoholwert betrug 2,02 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (FR)

