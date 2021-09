Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Besorgte Reisende

Erfurt (ots)

Am Vormittag des 12.09.2021 fiel einem Autofahrer und dessen Begleitung ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, welches augenscheinlich "Schlängellinien" fuhr. Besorgt über den Zustand des Fahrzeugführers, informierten beide die Polizei und führten die in Streifenwagen eingesetzten Beamten in enger Absprache zum Fahrzeug, sodass eine Kontrolle erfolgen konnte. Dem kooperativen Fahrzeugführer ging es glücklicherweise gut, ihm war lediglich ein Gegenstand in den Fußraum gefallen, was zu einem kurzfristigen Fahrfehler führte. Anhaltspunkte für weiteres polizeiliches Einschreiten ergaben sich nicht. So konnten alle Beteiligten ihre Fahrt ohne Hindernisse fortsetzen. (VG)

