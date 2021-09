Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Erfurter Bar zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, wodurch mindestens einer der Beteiligten verletzt wurde. Noch bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, entfernten sich beide Beteiligte. Laut Zeugenaussagen soll auch ein Bierglas bei der Auseinandersetzung zum Einsatz gekommen sein. (RL)

