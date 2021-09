Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch und mehrere Einbruchsversuche

Buttstädt (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom Freitag zum Samstag, durch Aufhebeln eines Fensters, Zutritt zum Bürogebäude der Agrar e.G. in der Oberwendenstraße. Hier wurden dann aus dem Kühlschrank der Mitarbeiter diverse Lebensmittel und aus einem Büro die Kaffekasse entwendet. In der selben Nacht wurde in Buttstädt an weiteren 3 Gebäuden versucht einzubrechen. Dies gelang dem bzw. den Tätern nicht, jedoch verursachten sie hier jeweils Sachschaden an den Fenstern und Türen. (tf)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell