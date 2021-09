Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gärtnern mit Folgen

Sömmerda (ots)

Im Garten zahlreiche Blumenarten zu züchten gehört sicher zu den liebsten Aufgaben des Hobbygärtners. Cannabispflanzen neben Rosen und Narzissen hochzuziehen ist allerdings keine gute Idee. Ein 38-jähriger Mann baute in einer Kleingartenanlage in Sömmerda gleich mehrere meterhohe Cannabispflanzen in einem Gewächshaus an. Die Pflanzen wurden Donnerstagmittag entdeckt und von der Polizei sichergestellt. Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann, die zum Auffinden von weiterem Marihuana führte. Gegen den Hobbygärtner wird nun wegen illegalem Anbau von Betäubungsmitteln ermittelt. (JN)

