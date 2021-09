Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Agrargelände heimgesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe haben in den letzten zwei Wochen ein Agrargelände in Walschleben heimgesucht. Ein Mitarbeiter stellte Donnerstagmittag fest, dass Unbekannte von mehreren Anhängern unsachgemäß Anbauteile entfernt und sie gestohlen hatten. Dabei richteten die Täter mehrere hundert Euro Sachschaden an. Der Wert der Beute wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. (JN)

