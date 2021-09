Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

In Daberstedt wurden am Donnerstagmorgen zwei beschädigte Autos festgestellt. Im Sorbenweg hatten Unbekannte über Nacht die Frontscheibe eines Skodas eingeschlagen. Am Spielbergtor wurde in der gleichen Tatzeit von einem Renault ein Außenspiegel abgetreten. Polizeibeamte stellten vor Ort Spuren sicher. Ob die Beschädigungen mit dem Trio im Zusammenhang stehen, die in der Nacht zu Donnerstag im Bereich Daberstedt randalierten (siehe Pressemeldung "Randaliert und gestellt" vom 09.09.2021) wird gegenwärtig geprüft. (JN)

