Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Container aufgebrochen

Erfurt (ots)

In dieser Woche brachen Unbekannte gleich zweimal in einen Container auf einem Schulgelände in der Mittelhäuser Straße ein. Mit Gewalt gelangten sie in beiden Fällen in den Container und stahlen eine Kehrmaschine und einen Rasentraktor im Gesamtwert von 6.000 Euro. Die letzte Tat ereignete sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen. (JN)

