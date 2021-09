Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrt endet im Getränkemarkt

Erfurt (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Eislebener Straße von Erfurt. Ein 69-jähriger Autofahrer wollte in eine Parklücke einfahren. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er aber ungebremst in einen Getränkemarkt. Dabei erfasste er einen 21-jährigen Mann und verletzte ihn schwer. Der Unfallverursacher wurde in seinem Seat eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 69-Jährige blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Der Eingangsbereich des Getränkemarktes wurde erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 13.000 Euro. Der Seat wurde zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. (JN)

