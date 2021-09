Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randaliert und gestellt

Erfurt (ots)

Drei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren randalierten Mittwochabend in Erfurt-Daberstedt. Sie beschädigten die Motorhaube eines VWs und traten die Frontscheibe des Autos ein. Die Besitzerin des VWs hatte das Treiben beobachtet und die Polizei verständigt. Ihr Ehemann folgte dem Trio. Auf dem Weg in die Innenstadt richteten die jungen Männer außerdem Sachschaden auf der Außenanlage eines Gartenmarktes an. Dank der Zeugenhinweise wurde das Trio gestellt und gegen sie Anzeige erstattet. (JN)

