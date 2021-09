Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Glasflasche verletzt

Erfurt (ots)

In einer Erfurter Straßenbahn gerieten gestern Abend drei Männer in Streit. Ein 65-Jähriger hatte sich bei zwei Männern beschwert, weil einer von ihnen keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Als das Duo am Bundesarbeitsgericht aus der Tram ausstieg, warf einer von ihnen eine Glasflasche nach dem Mann. Die traf ihn und verletzte den Mann leicht. Die Flasche zerschellte und beschädigte die Straßenbahn. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell