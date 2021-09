Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Um 1.000 Euro betrogen

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstagabend ist eine Verkäuferin in Kölleda Betrügern aufgesessen. Sie erhielt im Laden einen Anruf von einer unbekannten Person. Diese gab sich als Verantwortlicher von Googleplay aus. Nichtsahnend schaltete die Frau dem Anrufer am Telefon Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro frei. Erst als das Telefonat beendet war, schwante der Frau nichts Gutes und sie verständigte die Polizei. (JN)

