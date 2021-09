Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr in Erfurt zu einem Unfall in der Leipziger Straße. Eine 57-jährige Dacia-Fahrerin war vom Bautzener Weg in die Leipziger Straße abgebogen und dabei mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Frau verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Am Auto und der Straßenbahn entstand ein Gesamtschaden von mehr als 12.000 Euro. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0208746 entgegen. (JN)

