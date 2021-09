Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Linienbus verunglückt

Erfurt (ots)

Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam am Dienstagnachmittag ein 50-jähriger Busfahrer in der Wartburgstraße von der Fahrbahn ab. Der Linienbus beschädigte dabei ein Verkehrszeichen samt Mast, eine Grundstücksmauer sowie eine Hecke und entwurzelte einen Baum. Der Bus wurde durch den Unfall massiv beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Im Bus befanden sich während des Unfalls keine Passagiere. Der Fahrer blieb zwar unverletzt, wurde vorsorglich aber in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei und Rettungskräften, kam auch die Feuerwehr vor Ort zum Einsatz. (JN)

