Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 71-jährige Frau wurde Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie war mit ihrem Rennrad in Witterda unterwegs. In einer Linkskurve kam sie von ihrer Fahrbahn ab und stieß mit einem Audi zusammen, der aus der Gegenrichtung gefahren kam. Die Frau verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Audi entstand Sachschaden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell