Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Außer Rand und Band

Sömmerda (ots)

Außer Rand und Band war gestern Abend ein Mann in Sömmerda. Er kaufte mehrfach Alkohol in einem Getränkemarkt ein. Als ihm das Geld ausging und die Verkäufer ihm keine Getränke mehr aushändigten, wurde der Mann ungehalten. Er drohte dem Verkaufspersonal sodass die Polizei gerufen wurde. Der wütende Mann griff die Beamten an. Pfefferspray und Handschellen kamen zum Einsatz. Da der 31-Jährige sich nicht beruhigen ließ, landete er in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er noch am Abend in ein Krankenhaus eingewiesen. (JN)

