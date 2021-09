Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Wildunfälle

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei wurde gestern im Landkreis Sömmerda gleich zu vier Wildunfällen gerufen. In Kölleda erfasste ein Autofahrer um 6:25 Uhr zwischen Kiebitzhöhe und B 176 ein Reh. Das Tier flüchtete auf ein Feld. Gerade einmal vier Minuten später kollidierte eine Autofahrerin in Vogelsberg, auf Höhe Stausee Orlishausen, mit einem Reh. Das Tier kam mit dem Schrecken davon und flüchtete. Zwischen Roldisleben und Rastenberg stieß um 07:00 Uhr ebenfalls ein Autofahrer mit einem Reh zusammen. Die Kollision endete für das Tier weniger glimpflich. Das Reh erlag vor Ort seinen Verletzungen. Am Abend erfasste ein Autofahrer am Andislebener Kreuz einen Fuchs, welcher dabei tödlich verletzt wurde. Personen wurden bei den Unfällen nicht verletzt. Ebenso entstanden keine beträchtlichen Sachschäden an den Fahrzeugen. (JN)

