Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Spielothek

Erfurt (ots)

Am Vormittag des 22.06.2020 betraten zwei Männer, einer davon zuerst unmaskiert, eine Spielothek in der Magdeburger Allee in Erfurt. Sie hielten der Angestellten eine Pistole an den Kopf und entwendeten so eine größere Menge Bargeld. Mit der Beute verließen die Männer unerkannt die Spielothek. Wer kennt die Räuber oder kann zu ihrer Identifizierung beitragen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/574324-602 oder -214) oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0140879/2020 entgegen. (JN)

