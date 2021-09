Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholter Einbruch

Landkreis Sömmerda (ots)

In Buttstädt ist am Wochenende ein Bistrobesitzer in den Fokus von Einbrechern geraten. Bereits in der Nacht zu Samstag waren Diebe in den Imbiss eingebrochen und hatten die Tageseinnahmen gestohlen. In der folgenden Nacht kehrten die Diebe erneut in den Laden zurück, richteten wieder Sachschaden an und räumten die Kasse leer. (JN)

