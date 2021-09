Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schützenverein heimgesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Dieb hat in der Nacht zu Samstag einen Schützenverein in Wundersleben heimgesucht. Er gelangte gewaltsam auf das Gelände. Anschließend machte er sich an einem Schuppen zu schaffen und brach diesen auf. Neben Feuerlöschern und Verbandskästen, ließ er unter anderem mehrere Plastikkübel mitgehen. Die Polizei sicherte vor Ort Beweismittel und hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell