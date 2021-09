Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ruhestörungen in Erfurter Parkanlagen

Erfurt (ots)

Vermehrt musste die Polizei am Wochenende zu Ruhestörungen in Erfurts Parkanlagen ausrücken. Im Brühler Garten und im Luisenpark hatten sich bis zu 200 Personen versammelt, um in Gesellschaft Musik zu hören und den Abend ausklingen zu lassen. Zu später Stunde stieß das allerdings bei so manchem Anwohner nicht auf Begeisterung. Die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz und forderte die Personen auf, die Parkanlagen zu verlassen. Dies geschah ohne Störungen oder Zwischenfälle. (JN)

