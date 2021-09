Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Katalysatoren gestohlen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Woche hatten es Diebe in Erfurt auf Katalysatoren abgesehen. Am Freitagnachmittag stellten Mitarbeiter eins Autohauses Am Urbicher Kreuz fest, dass Unbekannte von fünf Autos die Auspuffanlagen durchtrennt und die Katalysatoren im Wert von 2.000 Euro gestohlen hatten. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird nochmals auf 2.000 Euro geschätzt. (JN)

