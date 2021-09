Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Polizist

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde in Erfurt ein junger Mann von einem falschen Polizisten bestohlen. Der 20-Jährige befand sich am Nordbad, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der gab sich als Zivilpolizist aus und forderte den Ausweis des Mannes. Als dieser zögerte, wurde er bedroht. Anschließend gesellten sich weitere Personen zu dem Täter. Aus Angst holte der 20-Jährige sein Portemonnaie hervor, welches von dem Unbekannten durchsucht wurde. Der falsche Polizist griff nach dem Bargeld und einer EC-Karte und flüchtete mit den anderen Personen in unbekannte Richtung. (JN)

