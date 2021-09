Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermehrt Diebstähle aus Fahrzeugen in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Seit einiger Zeit treiben Langfinger ihr Unwesen in Sömmerda und haben es dabei auf leichte Beute abgesehen. Bei mehreren durch die örtliche Polizeiinspektion aufgenommenen Sachverhalten wurde verschiedenes Beutegut aus stets unverschlossenen Fahrzeugen entwendet. Dabei nutzte man oft die Gunst der Stunde, dass diese offenstanden und deren Fahrzeugnutzer unaufmerksam waren. In diesem Zusammenhang beobachteten aufmerksame Zeugen am Samstag, dass eine männliche Person an mehreren Fahrzeugen prüfte, ob deren Türen verschlossen sind. Letztendlich wurde der Täter in der Louis-Eckstein-Straße fündig und bediente sich aus der Mittelkonsole eines dort unverschlossen stehenden Pkw.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer 03634 3360 erbeten. (Hü)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell