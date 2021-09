Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradteile gestohlen

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Donnerstag zum Freitag verschaffte sich ein unbekannter Täter neue Fahrradteile, indem das Vorderrad und der Sattel eines in der Thomas-Müntzer-Straße in Sömmerda angeschlossenen Damenrades demontiert und entwendet wurden.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer 03634 3360 entgegengenommen. (TS)

