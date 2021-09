Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Erfurt (ots)

Kurz nach Mitternacht zu Samstag ereignete sich in der Stauffenbergalle ein schwerer Verkehrsunfall. Ein alleinbeteiligter Audi A6 fuhr aus Richtung Talknoten in Richtung Schmidtstedter Knoten mit stark überhöhter Geschwindigkeit. In der Rechtskurve, kurz nach der Kreuzung Krämpferstraße, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr geradeaus über die Grünfläche, kollidierte mit mehreren Bäumen, überschlug sich und kam nach ca. 120m auf der Gegenspur zum Stehen. Es stellte sich heraus, dass der 15-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der 48-jährige Beifahrer, dem das Fahrzeug zuvor überlassen wurde, schien unter weitaus mehr Alkoholeinfluss zu stehen. Der Fahrer wurde leicht, der Beifahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurden zur Behandlung im Krankenhaus stationär aufgenommen. Gegen Beide werden Strafverfahren wegen Verkehrsdelikten eingeleitet.

