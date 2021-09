Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vor der Nase weggeschnappt

Sömmerda (ots)

Ein dreister Dieb stahl am Donnerstagabend in Sömmerda ein E-Bike. Der 84-jährige Besitzer hatte sein Fahrrad gegen 18:15 Uhr vor einem Geschäft am Stadtring in Sömmerda angeschlossen. Als er zehn Minuten später wieder zurückkehrte, fehlte von dem schwarzen E-Bike der Marke Prophete im Wert von 1.000 Euro jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu der Tat gegeben können, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0203778 an die Polizeiinspektion Sömmerda. (JN)

