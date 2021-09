Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots)

Einem 43-jährigen Mann wurde in der Nacht zu Donnerstag in Erfurt das Auto aufgebrochen. Er hatte seinen Mercedes-Sprinter über Nacht in der Singerstraße geparkt. Auf unbekannte Weise gelang es einem Dieb die Heckklappe des Autos zu öffnen und Werkzeug im Wert von etwa 4.500 Euro zu stehlen. (JN)

