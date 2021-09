Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneut heimgesucht

Erfurt (ots)

Erneut haben Diebe einen Pizza Lieferservice in Ilversgehofen aufgesucht. Erst in der Nacht zum 25.08.2021 waren sie in das Geschäft eingebrochen und hatten Bargeld gestohlen. Offensichtlich erhofften sich die Täter noch mehr Beute und brachen ein weiteres Mal in der Nacht zu Donnerstag ein. Sie beschädigten ein Fenster und durchsuchten mehrere Räume. Fündig wurden sie dieses Mal allerdings nicht. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell