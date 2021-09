Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gärtnern mit Folgen

Landkreis Sömmerda (ots)

Einem 56-jährigen Mann wurde gestern Nachmittag seine Leidenschaft zum Gärtnern zum Verhängnis. In Gebesee hatte er an seinem Grundstück entlang der B 4 die Hecke geschnitten. Um sein Werk zu betrachten, ging er ein paar Schritte zurück. Ein 19-jähriger Transporter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und streifte ihn. An diesem Tag musste der Mann wohl einen Schutzengel dabei gehabt haben. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen am Arm. (JN)

